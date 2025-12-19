АПС: Политическата съдба на България е отново в ръцете на българските граждани

Уважаеми г-жо председател,

Уважаеми народни представители,

Всяка година в дните преди Коледа правим равносметка на случилото си и на постигнатото през годината, търсим Божието благословение и празнуваме победата на светлината и справедливостта олицетворени от Рождеството. В тези светли празнични дни, отправяме поглед нагоре и си пожелаваме здраве и благополучие.

Тази година не е по-различна, но светлината, озарила площадите на българските градове през последните дни придава съвсем различен оттенък на политическата равносметка на годината. Стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и поискаха единодушно ние вкупом да освободим от присъствието си тази сграда. Суверенът категорично заяви своето основно право, правото на нов избор и ние сме длъжни да се съобразим с това.

Опитите за протакане с баналния разговор за стабилността и нейните незаменими гаранти само носят дестабилизация и ожесточеност в този всъщност съвсем нормален и очакван процес на политически разпад. Народното събрание избрано с гласовете на една трета от българските граждани и управлението основаващо се на малцинство в парламента нямаха никакъв шанс и агонията на тази власт беше очевидна. Ние от парламентарната група на АПС отдавна констатирахме това и взехме ясното решение да бъдем опозиция на пълзящото завладяване на държавата от нелигитимни, силови и чужди на демокрацията политически фактори. Народът не е гласувал за това и протестиращите ясно го напомниха в серията от мощни демонстрации в цяла България. Да, на площадите имаше различни хора, четяхме различни послания, но всички бяха обединени от ясната воля, че не желаят да бъдат управлявани по този начин, че България не се е отказала от демокрацията като върховн ценност и че този самопровъзгласил се политически елит е нежелан в бъдещото управление на страната.

Шансът, който партиите получиха в тези четири години след предишните протести бе проигран от тях, доверието е окончателно загубено и ако някой си мисли, че може отново да се окаже на върха на политическата пирамида с гласовете на едно мотивирано малцинство от българските граждани, той дълбоко греши. Протестите не са за това да определят решенията на проблемите на страната, а да ги посочват и то за онези самозабравили се политици, които са загубили способността да ги виждат далеч преди да станат осезаеми. Затова и протестите не искат в крайна сметка нищо друго освен правото ни да изберем отново нашите представители, да овластим онези, които ще взимат съдбоносните решения за България в тези трудни времена.

В навечерието на новата 2026 година, България, Европа и светът са изправени пред сериозни предизвикателства. Преходът към еврото като разплащателна единица е важна и необходима стъпка от окончателната интеграция на страната ни в икономическия и политически организъм на обединена Европа. Но компрометираното и противоречиво управление на страната беляза и обремени този процес със своите собствени дефекти. Огромното недоверие във властта сложи трайна сянка върху прозрачността и надеждността на всичко случващо са във връзка с еврото и ще е нужна бърза и ефективна реакция на служебното павителство, както и конструиране на солидно ново управление, което да изведе този процес до успешен край.

Същевременно, войната на изток от нас продължава да сее смърт и разрушение, да тегне политически и икономически върху обединена Европа, която все още се бори с последствията от предходната криза и да води до разделение и противоречия в самия Европейски съюз. Надеждата за мирен изход вече е на хоризонта, но изисква усилията и на двете страни в конфликта, както и гаранциите и помощта на Европа и САЩ. България, като част от ЕС, а и посредством двустранните си отношения има своята роля в търсенето на мирно решение и едно ново отговорно българско правителства трябва да допринесе за това. Времената за снимки с чужди посланици и бързи пи ар посещения на фронтовата линия отминаха. Най-голямата помощ за Украйна, а и за Европа и света е постигането на мир и това е на дневен ред в 2026 г.

Уважаеми колеги, има всъщност нещо много хубаво и много окуражаващо в тези последни дни на годината, нещо което трябва да ни прави горди и уверени. Българското гражданско общество показа, че има здрави устои и гръбнак, че има граници в политиката, които не трябва и не може да бъдат прескачани и че хората бдят в защита на своите права, своите пари и своето бъдеще. Можем само да се надяваме тази огромна обществена енергия, която се изля по площадите да се материализира в мощен и убедителен вот на изборите. Сериозното участие на гражданите в изборния процес не само ще даде легитимност и сила на едно бъдещо управление, но и ще гарантира прозрачността и невъзможността за манипулации на изборния резултат. Политическата съдба на България е отново в ръцете на българските граждани и те трябва да се произнесат ясно и категорично на предстоящите избори.

Накрая, позволете ми в навечерието на Рождество и само дни преди Новата година, да пожелая на всички в тази зала здраве, мъдрост и търпение, за да изпълним със съдържание оставащите дни от живота на това Народно събрание, да осигурим условията за провеждане на честни и свободни избори и да опазим, доколкото можем, силно накърненото достойнство и авторитет на тази свещена институция. Искам да пожелая и на всички български граждани здраве и благополучие през новата година и същата воля и енергия за защита на отечеството. Този път, с участие и вот на изборите. Благодаря!

Facebook

Twitter



Shares