АПС: Паметта на Ататюрк остава жив символ на стремежа към напредък, мир и взаимно уважение между народите

Зам.-председателят на ПГ на АПС Севим Али и народният представител Хюсни Адем присъстваха на поклонението по случай 87-та годишнина от кончината на Мустафа Кемал Ататюрк – основателят на съвременна Република Турция.

🕊️ В този ден отдаваме почит към живота и делото на един велик държавник, реформатор и визионер, който положи основите на модерната турска държава и вдъхнови поколения с идеалите си за просвещение, демокрация, равенство и национално достойнство.

🙏 Паметта на Ататюрк остава жив символ на стремежа към напредък, мир и взаимно уважение между народите.

