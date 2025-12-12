петък, декември 12, 2025
АПС: Нека всеки да поеме своята отговорност за в бъдеще

Редактор

Нека всеки да поеме своята отговорност за в бъдеще, защото хората от площадите не са били там само няколко дни, те ще ни наблюдават непрекъснато.

Това заяви председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков по време на обсъждането на оставката на кабинета „Желязков“.

Тук е моментът да си направят изводите и да търсят отговорите за бъдещето развитие на страната. Още преди време, когато трябваше да дадем своя глас за кабинета „Желязков“, направихме своя избор осъзнато, защото разбрахме, че се заражда моделът „Пеевски“, заяви Садъков.

