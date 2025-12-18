АПС: Най-важно е да проведем честни избори

Най-важно е да проведем честни избори, които гарантират възможността на всеки български гражданин да даде вота си и той да бъде отчетен правилно.

Това беше в основата на разговора.“ Това каза пред журналисти председателят на ПГ „Алианс за права и свободи“ Хайри Садъков след консултациите при президента Румен Радев.

По думите му трябва да водим обществена дискусия за гарантиране на честността на вота. „Всички можем да сме полезни в това отношение“, заяви Садъков.

Той призова всеки демократично настроен човек, който държи България да е демократична да помогне да имаме честни избори.

