АПС: Настояваме за незабавна оставка правителството

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Днес страната ни отново е изправена пред тежка политическа криза. Провалът при приемането на държавния бюджет е категорично доказателство за неспособността на действащото правителство да управлява, да осигурява предвидимост, стабилност и защита на обществения интерес.

Преди повече от една година българските партии не чуха и не пожелаха да откликнат на нашия призив и предупреждение, че явлението на т.нар. „ново начало“ не трябва да бъде легитимирано в политическия живот на страната, още по-малко да бъде част от управляващо мнозинство. Днес цената на това политическо нехайство еболезнена за цялото общество.

Бюджетът обективно е основният договор между държавата и гражданите, който те сключват всяка година.

Когато властта не успява да постигне политически консенсус за гарантиране на основните системи — здравеопазване, социални дейности, образование, сигурност и икономическо развитие — това означава разпад на държавността. Нито едно управление няма право да превърне държавата, бизнеса и обществото в заложник, да блокира европейски средства, социални плащания и работата на местните власти, хвърляйки страната в хаос и институционално бездействие.

Проваленият бюджет сега е резултат от дълбоката политическа безпътица, вътрешното разложение в управляващата коалиция, и липсата на визия, компетентност и морал.Българските граждани не могат и не трябва да плащат цената на това безотговорно управление.

Вечерта на първия ден на декември, стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: „Оставка!“

Това масово гражданско недоволство категорично заяви несъгласието си с този модел и формат на управление. Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот, чрез доминация от едно лице и неговия кръг над основните стълбове на държавността.

Неадекватните действия на службите за сигурност, в лицето на МВР и ДАНС, допуснали в късните часове на същата вечер в София да се стигне до провокиран вандализъм като алтернативна форма на протест, не може да отклонят фокуса от основните отправени послания от площадите. В същия момент допуснатата институционална безотговорност от ръководителите на тези ведомства е заплаха за общественото спокойствие и европейското ни лице.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Парламентарната група на Алианс за права и свободи заявяваме категорично:

1. Настояваме за незабавна оставка правителството.

2. Настояваме за спешно разписване на пътна карта за провеждане на честни и прозрачни предсрочни парламентарни избори, които да върнат легитимността и доверието в институциите.

3. Настояваме Народното събрание да изпълни конституционните си задължения и да осигури технически и функционален бюджетен преход, за да се предотврати колапсът на финансовата система и социалните разплащания.

4. Призоваваме към създаване на широк обществен и граждански експертен съвет, който да гарантира надпартиен контрол върху изборния процес, включително и с участие в изработването на необходимите промени в Изборния кодекс.

5 Призоваваме Европейските ни партньори да следят всичко, което се случва в България!

България заслужава управление с визия, държавност и отговорност — не управление на хаоса, личните сметки и политическото оцеляване.

Призоваваме всички граждани, институции, политически сили и демократични структури да защитят държавността, законността и бъдещето на страната. Мълчанието е съучастие!

Време е за свободна воля и политическа отговорност.

Време е да зададем визията за достойна и позитивна перспектива за България.

