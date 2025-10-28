вторник, октомври 28, 2025
АПС изразява загриженост и съпричастност към земетресението в Турция

От мое име и от името на Парламентарната група на Алианс за права и свободи изразявам дълбока загриженост и съпричастност към всички, засегнати от земетресението в северозападна Турция.

В този тежък момент мислите ни са с пострадалите, с техните близки и с всички, които се борят за живот и възстановяване. Изразяваме уважение към усилията на турските институции, спасителните екипи и доброволците, които проявяват изключителна всеотдайност и хуманност.

Нека силата на солидарността и човечността ни обединява отвъд границите.

Хайри Садъков

Председател на ПГ на Алианс за права и свободи

