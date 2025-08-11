АПС изрази съпричастност и солидарност с целия турски народ

С дълбоко съчувствие и загриженост следим информацията за силното земетресение с магнитуд 6.1, което разтърси района на Съндъргъ в провинция Балъкесир, Р Турция.

Изразяваме искрената си съпричастност към всички пострадали, техните семейства и всички, които преживяват последиците от това бедствие.

За щастие, първоначалните оценки сочат, че е имало около дузина сринати сгради в Съндъргъ и съседното село Гьолджюк, а четири души са спасени от срутените сгради. Спешните екипи са реагирали незабавно, а властите предупреждават за вторични трусове и призовават да се избягва влизане в увредени сгради.

В този момент, изпълнен с тъга и притеснение, ние от Парламентарната група „Алианс за права и свободи“ изразяваме искрена съпричастност и солидарност с целия турски народ.

Нека ранените се възстановят възможно най-скоро. Нашите молитви са за безопасност, утеха и спокойствие за всички вас.

