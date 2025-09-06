АПС: Честит празник!

Уважаеми сънародници,

Днес отбелязвамe 140 – годишнината от Съединението на България. Тогава българският народ показа, че силата на националния идеал и решимостта за свобода и единство могат да преодолеят всякакви препятствия.

Съединението е пример за дързост и национално достойнство, за обща воля и решителност, постигнати със силата на българския дух. То сега ни напомня, че истинските победи са възможни, когато сме обединени около ценности и тогава различията не са пречка.

Нека този празник да бъде извор на вдъхновение и днес – за да изграждаме общество на равни възможности, свобода и справедливост, където всеки гражданин, независимо от своята вяра, етнос или убеждения, намира своето място и признание.

От името на Парламентарната група на Алианс за права и свободи честитим този значим празник на всички български граждани!

Да пазим паметта за Съединението, защото то е символ на дързост, единство и национална чест!

Честит празник!

