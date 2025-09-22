АПС: Честит празник!

Уважаеми сънародници,

На този светъл ден – 22 септември, когато отбелязваме обявяването на независимостта на България, ПГ на Алианс за права и свободи поднася най-искрените си поздрави към всички граждани на нашата Родина.

Преди повече от век българският народ и неговите държавници показаха решителност, кураж и вяра в собствените си сили, като заявиха пред света, че България е свободна и независима държава. Тази историческа стъпка ни напомня, че истинската независимост се гради не само върху политически акт, но и върху единството, волята и достойнството на нацията.

Днес повече от всякога имаме нужда да пазим този завет – да отстояваме правата и свободите на всеки гражданин, да изграждаме справедливо общество и да следваме пътя на демокрацията и равенството. Независимостта е не просто исторически факт, тя е отговорност – да бъдем единни и да работим заедно за по-доброто бъдеще на България.

Силата на една модерна и независима държава се измерва и в утвърждаването на независими институции, които да служат единствено на закона и обществото. Върховенството на правото е онзи стълб, който гарантира свободата, справедливостта и равенството на всеки гражданин. Наш дълг е да го пазим и укрепваме.

Нека Денят на независимостта ни вдъхновява да бъдем силни, смели и обединени в името на общия ни дом – Република България.

Честит празник!

Парламентарна група на Алианс за права и свободи

