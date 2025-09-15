АПС: Честит първи учебен ден!

Уважаеми учители, скъпи ученици и родители,

Сърдечно Ви поздравяваме по случай първия учебен ден – 15 септември!

Това е дата, изпълнена с особено вълнение и надежда. За учениците – начало на ново пътешествие към знанието, за учителите – мисия да разкриват таланти и да изграждат личности, а за родителите – повод за гордост и подкрепа към своите деца.

Скъпи ученици, бъдете смели в мечтите си и уверени в силата на знанието! Всяка нова страница от учебниците е шанс за откритие и възможност да развиете способностите си.

Уважаеми учители, благодарим Ви за търпението, усилията и вдъхновението, с които изграждате бъдещето на България. Вашата всеотдайност е най-сигурната инвестиция в нашето общество.

Скъпи родители, Вие сте първите и най-важни учители. Продължавайте да бъдете до своите деца, да ги насърчавате и подкрепяте, защото пътят на знанието е общо усилие.

Нека новата учебна година донесе здраве, успехи и радост на всички!

Честит първи учебен ден!

С уважение,

Парламентарна група на Алианс за права и свободи

