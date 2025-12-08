АПС: Честит 8 декември – Празникът на българските студенти!
Уважаеми студенти!
От името на Алианс за права и свободи приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай 8 декември – Празникът на българските студенти!
Днешният ден е символ на знанието, свободата на духа и стремежа към развитие. Вие сте силата, която движи обществото напред – с Вашата смелост, идеи и готовност да отстоявате ценностите на демокрацията, справедливостта и равноправието.
Нека студентските години бъдат време на открития, приятелства, вдъхновение и лични победи!
Пожелаваме Ви дръзновение да следвате мечтите си, упоритост в пътя към знанието и увереност, че бъдещето на България е във Вашите ръце!
Бъдете здрави, смели и свободни в мислите и делата си!
Честит празник!