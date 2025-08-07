Ангел Славчев: Водата не е просто природен ресурс – тя е национален капитал, а с него не се правят компромиси!

Работата ми през тази парламентарна сесия бе фокусирана върху справедливото управление на водните ресурси и опазването на стратегическите интереси на България.

Водите на река Арда

Предупредихме, че правителство на Желязков готви тайно споразумение за подаряването на водите на р. Арда на Гърция. Борихме се срещу това.

Организирах изслушване на премиера, предложих създаване на временна комисия с конкретни препоръки към правителството, но мнозинството отказа.

Борих се и срещу кризата с безводието и порочния модел на управление във ВиК сектора. Как ?

С екипа на „Възраждане“ внесохме законопроект, който дава възможност на общините да напускат водните асоциации.

Организирахме кръгла маса с участието на над 20 общини.

Разобличихме порочна система, която източва публични средства във ВиК сектора и хвърля вината върху кметовете, докато реалната отговорност се крие в централната власт и регулатора КЕВР.

Работих активно и по Закона за киберсигурност.

Организирахме кръгла маса с ИТ бранша и съсловните организации, след което предложихме 17 конкретни промени, но повечето бяха отхвърлени.

Като народен представител на „Възраждане“ ще продължа да настоявам за отговорност, справедливост и защита на националния интерес. Защото България не може да си позволи повече компромиси.

Време е за истинска промяна.“

.Ангел Славчев, народен представител от Възраждане

Facebook

Twitter



Shares