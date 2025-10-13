Ангел Славчев: „Възраждане“ застава зад свободните граждани срещу феодалната система

Местната структура на „Възраждане“ в град Елин Пелин обяви своята подкрепа за гражданите, които се противопоставят на плановете на общинската администрация да въведе платена зона за паркиране в града.

От политическата организация съобщават, че вече е стартирала подписка срещу намеренията на общинарите, като само за два часа са събрани над 200 подписа на място, а още над 800 души са се включили онлайн чрез социалните мрежи.

На място в Елин Пелин присъства и народният представител от „Възраждане“ за София област Ангел Славчев, който също се обяви срещу решението. По думите му местната власт обслужва частни интереси и действа като затворена политико-икономическа групировка, която не зачита волята на гражданите.

„Община Елин Пелин е оглавена от местна феодална групировка, зад която ясно прозират интересите на Пеевски. Купуват се гласове на избори, купуват се кметове и общински съветници, продават се общински имоти на нищожни оценки, но на правилните им хора. Жителите биват заплашвани, че ако надигнат глас, ще им бъдат бутнати къщите и бараките.“, коментира Ангел Славчев.

Той подчерта, че общинският съвет се състои от 21 съветници, от които само двама са от „Възраждане“, а останалите, по думите му, действат в синхрон с местния феодал. „Съветниците от ГЕРБ, БСП и ППДБ гласуват всяка негова прищявка и намират начин да му се подмажат, докато финансовият им интерес е общ.“, допълни народният представител.

Според Славчев, на местно ниво „Възраждане“ се ползва с широка подкрепа и активно защитава хората в конкретни казуси. Той припомни, че организацията е застанала зад жителите на село Богданлия срещу застрояване на пасищата, възпрепятствала е продажбата на общинското газово дружество чрез частен съдебен изпълнител и е подкрепила протестиращите в село Голема Раковица, които са били подложени на натиск от страна на общинското ръководство.

„В Елин Пелин вода няма непрекъснато, пътищата са под всякаква критика, а в селата хората буквално газят в кал, за да стигнат до магазина. Въпреки това се въвежда синя зона, готви се увеличение на такса смет, която може да стигне до 150 лева на човек, а в същото време се разпродава общинско имущество на смешни цени. Само ние от „Възраждане“ гласуваме против, докато другите само се усмихват мазно и ни обясняват, че от нас нищо не зависи и ще си правят каквото искат.“, коментира още Славчев.

Той допълни, че в последните две години политическата организация неколкократно е внасяла предложения за въвеждане на програма за разделно събиране на отпадъци, но те системно биват отхвърляни.

„Идва Видовден. Сметка ще бъде потърсена на всеки, който е продал общинска собственост или се е облагодетелствал от служебното си положение. Нашата задача е да бъдем гласът на свободните българи в общината и да защитаваме техните интереси и ценности. „, категоричен бе Ангел Славчев.

От политическата организация обявиха, че в следващите два месеца ще проведат срещи във всички 19 населени места на територията на община Елин Пелин, като участие в тях ще вземат народни представители и общински съветници. Целта на инициативата е да се чуят проблемите на местно ниво и да се потърсят реални решения в полза на гражданите.

