Ангел Янчев пое ангажимент към жителите на Димча да сигнализира институциите за проблема с водата

Народният представител Ангел Янчев, общинският съветник в Павликени Огнян Георгиев и Теодор Ников от организацята във Велико Търново се срещнаха с жители на село Димча по покана на кмета Иванчка Колева.

Основна тема на срещата беше проблеми с водоподаването. Срещата се проведе в клуб „Възраждане“ в центъра на селото. Село Димча е на воден режим от две години, като три дни от седмицата се подава вода, а четири – няма. Селото разполага с голям двукамерен

резервоар, както и с нов довеждащ водопровод с нов тласкател, но хората се оплакаха, че водният ресурс се управлява лошо и вина за това носи водопроводчикът на селото.

Янчев пое ангажимент да изпрати искане за подробна информация по случая до директора на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев и да отправи въпрос до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той обеща да посети селото на 22 ноември, за да се увери, че има подобрение на водоподаването.

„Когато „Възраждане“ се заеме със задача, я извършва докрай“, коментира народният представител.

