Ангел Янчев: Образованието е стълб от нашата национална сигурност

Образованието е стълб от нашата национална сигурност и умовете на децата ни не могат да са заложници на чужди идеологии.

Ние от “Възраждане” не само се борим, но и успяваме да пресечем опити да бъде внушено на децата ни от ранна детска възраст, че има нещо наречено “небинарен” пол. Изправяме се като последен стълб защитаващ традиционните български ценности срещу овладяването на българската образователна система от „Америка за България“, „Заедно в час“ и други чужди НПО.

Ангел Янчев, народен представител от Възраждане

