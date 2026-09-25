Ангел Янчев: Не можете да скриете Шипка зад скеле, а отговорите – зад „търговска тайна“

„Възраждане“ настоява за публичен график на ремонта и независима експертна проверка преди необратими промени в Паметника на свободата

Паметникът на свободата на връх Шипка вече е строителна площадка, но българското общество все още не знае колко време един от най-значимите национални символи ще остане зад скеле и винил и какво точно ще бъде променено в него. Народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев постави въпроса за липсата на публичност около ремонта и предстоящите промени в музейната експозиция в декларация от трибуната на Народното събрание.

„Шипка не е обикновен строителен обект. Това е място на националната ни памет и българите имат право да знаят какво се прави там, колко време ще продължи и какво ще остане след ремонта“, заяви Янчев.

Строителната площадка беше открита на 3 септември. Договорът е за над 8,28 млн. евро с ДДС и предвижда срок до 1095 дни. Проектът включва фасадно скеле с площ 2180 кв. м и винилово покритие със същата площ. Въпреки това няма публичен отговор кога точно Паметникът ще бъде закрит и за какъв период.

„Не може българите да нямат право да знаят кога ще виждат Шипка, защото графикът на една строителна фирма бил търговска тайна. Държавата е длъжна да каже ясно – кога се поставя скелето, кога се сваля и кога Паметникът ще бъде напълно видим“, категоричен е Ангел Янчев.

Въпросът е още по-сериозен заради предстоящата през 2027 г. 150-годишнина от Шипченската епопея.

„Как България ще посрещне тази годишнина – с Паметника на свободата или със скеле и винил? Това не е подробност от строителния график. Това е въпрос на отношение към националната памет“, заяви народният представител.

Ремонтът засяга и постоянната музейна експозиция. В досегашната са представени 233 движими културни ценности и предмети, докато в новата са предвидени 155 позиции. От тях 112 ще бъдат физически предмети, 13 – репродукции, а 30 културни ценности ще бъдат представени дигитално. Част от оригиналните картини и портрети ще бъдат заменени с репродукции.

„По-малко автентични предмети не може да се представя като безспорно обогатяване. Хората не отиват на Шипка, за да гледат QR-кодове. Отиват, за да се докоснат до истинските свидетелства за подвига на българските опълченци и руските войници“, заяви Янчев.

От „Възраждане“ поставят въпроси и за предвиденото премахване на част от остъкляването в изложбените пространства. В становище, цитирано в декларацията, доц. Тодор Цигов поставя въпроса как ще бъдат защитени вътрешните помещения при снежни виелици и силни дъждове и има ли независима експертиза за безопасността на предвиденото решение.

Янчев подчерта, че Паметникът на свободата е развиван и допълван през десетилетията – през 1957 г. са оформени Криптата и Зала „Тържествена“, през 1975 г. е развит подходът към монумента, а през 1991 г. е изградена постоянната експозиция на горните нива. За „Възраждане“ тези пластове са част от историята на Паметника и не могат да бъдат премахвани без сериозен експертен и обществен разговор.

„Възраждане“ настоява дейностите, които променят настилката, остъкляването и постоянната експозиция, да бъдат спрени до независима експертна проверка и пълно оповестяване на решенията. От „Възраждане“ искат още точен график за поставянето на скелето и винила и конкретен план за честването на 150-годишнината през 2027 г.

„Шипка принадлежи на българите. Не можете да поставите националната памет зад ограда, а отговорите – зад търговска тайна. Българският народ има право да знае какво правите с Паметника“, категоричен е Ангел Янчев.