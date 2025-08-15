Ангел Георгиев: Време ни е за възраждане!

Предложих в държавния бюджет да бъдат заложени над 900 милиона лева инвестиции за Пловдив – за изграждане на дом за пловдивската опера и ново крило на археологическия музей, за общинска автогара, за детски ясли, градини и училища.

За облагородяване на средата за хора в неравностойно положение, за буферни и многоетажни паркинги, както и за доизграждане на околовръстния път, който от години е просто обещание по трасето.

Не забравих и паметта – предложих финансиране за възстановяване на български военни паметници в Македония, както и средства за Културно-информационния център в Тараклия, Молдова, защото българщината не свършва на Кулата.

В сътрудничество с екипа на „Възраждане“ участвах и в изготвянето на редица важни предложения – за прекратяване на споразумението с СЗО, за преустановяване на санкциите срещу Русия и Беларус, и за официална парламентарна декларация в защита на българите в Северна Македония.

Работих и по регионални въпроси, които са от ключово значение. Посетих ГКПП Рудозем–Ксанти, където показах с действия как гръцки въоръжени полицаи нарушават Шенгенското споразумение и спират незаконно преминаването на хора. Поисках обяснение от министър-председателя Росен Желязков и не получих ясен отговор, но получих признание в мълчание: гръцката ограда е незаконна.

Няма да се откажа, докато всеки от поставени от мен както регионални, така и национални проблеми не бъдат решени.

Колкото и да се борим, колкото и предложения да внасяме – всичко това среща стена, когато отсреща стои правителство, което защитава интереси, различни от тези на народа.

За това искаме незабавна ОСТАВКА на кабинета Желязков!

~ Ангел Георгиев, народен представител от Възраждане

