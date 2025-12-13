Андрей Вълчев БСП: Зафиров, неуспешно наследи Нинова и предаде БСП на Пеевски и Борисов!

Андрей Вълчев, БСП, пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 13-и декември 2025 година.

Призивът му Атанас Зафиров да поеме лична отговорност и да подаде оставка.

„Познаваме се отдавна, не много отблизо, но достатъчно, колко години сте в политиката?“, попита водещата Илиана Беновска. Андрей Вълчев отвърна, че е от 15 години в политиката. „Защо захапахте Зафиров, сегашния председател на БСП?“, продължи водещата. Събеседникът ѝ отвърна: „За цялостно творчество, в рамките на шегата! Ако искате по-конкретно, г-н Зафиров дълги години бе част от най-близкото обкръжение на Нинова. Моето виждане е, че всеки заслужава втори шанс. Той се яви на конгрес на 14 февруари и поиска от делегатите доверие, за да поправи грешките. Като каза, че се ползва от подкрепата на широко ляво обединение, което бе пръснато в мандата на Нинова. Той беше нейна дясна ръка, отваряше ѝ вратата, затваряше ѝ вратата! Накрая ѝ затвори вратата финално! Каза – другари, аз съм, заповядайте да започнем да работим така както искаме със силно колективно начало, работещи колективни органи, с каузи! Както той казва „да отстояваме силния ляв вектор“! Но за съжаление обаче се оказа, че има разминаване между думи и дела и виждате доверието, с което се ползва нашата политическа формация!“. Вълчев добави, че всичко това е парадоксално, защото протестите имат силен социален оттенък, но никой не припознава платформата на БСП.

Беновска заяви: „Поканих Ви, защото искам да говорим за идеи и принципи, защото лява партия винаги е необходима не само в България. Левите са необходими в цял свят, защото скоро четох, няма 5% са върхушките, които притежават капитали от стотици милиарди до трилиони. Останалото е хората на труда. Зафиров, само да отбележа за протокола, го каня от доста време. Винаги е идвал и в предишните ми формати, в много добри отношения сме, човека има заряд. Но сега се плаши от себе си самия. И което не очаквах, доста невъзпитано, на двете ми покани, които бяха писмени, не ми отговори. Иначе той винаги отговаря. Надявам се да го видим отново, ако големият актьор и режисьор на политическите процеси в България Бойко Борисов не изхвърли БСП от обкръжението така наречено коалиция! Но Борисов е умен човек и мисля, че няма да го направи, защото лявото си е ляво! Който и да го представлява, той е!“

„Да видим какво каза лидерът на БСП Атанас Зафиров на една много бързо свиката пресконференция, с която като че ли нямаше за цел да дойдат журналисти, а просто трябваше да си изпее песента!“, продължи Беновска и пусна запис от брифинг на Атанас Зафиров от 12.12.2025 г.

Атанас Зафиров: Добър ден на всички! Вчера проведохме заседание на ИБ на БСП, днес на коалиционния съвет на Обединена левица. Следващата седмица предстои да свикаме и Националния съвет на БСП. Проведохме нужните разговори. Бих искал да ви съобщя следното. Коалиция БСП Обединена левица стана част от съвестното управление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. правителството подаде оставка водено от отговорността пред гражданите на България именно от тази стабилност и обществено спокойствие. Исторически партиите от левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните интереси. В това управление бяхме заради убедеността, че то е необходимо, за да се стабилизират основните системи в държавата, социалната, здравната, икономическата и финансовата. Убедени сме, че това съвместно управление беше един оправдан опит за запазване на националния ни облик и ценности. Всяко едно решение и действие на нашите представители в управлението бе мотивирано от желанието да се развърже възела на икономическия застой, да стоим стабилно на международната сцена без залитания в каквато и да е посока и да се гарантира сигурността на гражданите и най-вече на социално уязвимите групи!

За по-малко от година ние успяхме да се преборим за активна политика по увеличаването на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, увеличение на минималната работна заплата и редица допълнителни социални плащания. Обявихме война на „къщите на ужасите“, функциониращи като домове за възрастни хора. Започнахме реална битка за сигурността и здравето на българските деца. Рестартирахме и ускорихме всички най-големи инфраструктурни проекти, касаещи както републиканската мрежа, така и ВиК сектора. Повишихме средствата за спорт и младежки политики, както и за изграждането на значими спортни съоръжения в цялата страна. Предприехме мерки за овладяване на водната криза, която засегна Плевен и редица общини в страната и сега 210 000 български граждани по-малко са с режим на водата. Спряхме продажбата на оборудването за АЕЦ „Белене“ на Украйна и запазихме възможността за неговата реализация.

Беновска продължи: „Нямаме време и няма защо да слушаме всичко това! Кажете Вашата бележка, докато гледахме видеото!“. Вълчев заяви: „Вие казахте, че е дадено прибързано, но то е дадено 24 часа след подадената оставка! Да дадеш изявление 24 часа по-късно, в което нищо не казваш, не отговаряш на очакванията на българските граждани, на членовете и симпатизанти, които са гласували, тези многострадални под 200 000, които подкрепиха листата на БСП Обединена левица! Очакването е да се подаде персонално оставка, защото се носи персонална отговорност! А вече решение на председателя е дали ще подаде оставка на своето ИБ и дали ще имат смелост да свикат Национален съвет първи път и втори път да направят и заседание на конгреса!“.

„Какво произтече от Вашето критично изявление, аз даже съм го цитирала – „Атанас Зафиров да понесе политическа отговорност с оставка!“! Аз зададох въпроса защо само Атанас Зафиров?“, продължи Беновска. Андрей Вълчев отвърна, че Зафиров трябва да даде отчет по два основни въпроса. Единият е вътрешнополитически, другият външнополитически. Външнополитическият е в какво правителство убеди ПГ и коалиционния съвет да подкрепи? Той продължи: „Ние научаваме от фейсбука на премиера или от световните медии, че България е влязла в коалиция на желаещите, че ще дадем гаранция за 2,5 милиарда кредит! В момента, в който се правят усилия да се прекрати тази война, ние даваме гаранция от 2,5 милиарда лева за това тази война да продължи! По какъв начин това отговаря на желанията на българските граждани!“. Беновска отбеляза, че ЕК е премахнала пълното мнозинство при решаването на въпроса за замразените руски активи. Събеседникът ѝ отвърна, че това наистина е проблем. Според него това е кражба на ресурси от Руската федерация и не отговаря на международното право! Той продължи: „Аз съм убеден европеец, ние влязохме в ЕС, който е съюз на ценности, който дава възможност за свободно движение на хора, стоки и капитали! Ние не сме влезли във военен съюз!“.

Андрей Вълев продължи, че що се отнася до вътрешнополитическите въпроси към Зафиров, имало е една единствена гаранция за участието на БСП Обединена левица в управлението. Това е било председателят на НС да е контрапункт, гаранция, че няма да има безобразия. „В един момент излиза Вашият приятел Бойко Борисов, артистично, който казва, че започва преформатиране, оставки и БСП остана без политическата си гаранция! Къде е ръководството и конкретно г-н Зафиров?“, попита той.

„Кой успява, в политиката и в това число, умния или лудия?“, попита водещата Илиана Беновска. Андрей Вълчев отвърна: „Помните ли как завършва „Под игото“ на Иван Вазов? „Лудите! Лудите, те да са живи“!“. Водещата продължи: „Искате ли да Ви дам съвременния отговор? Този, който държи парите и властта!“. Вълчев отвърна: „Не е така! Не Ви го казвам като наивен порив, а като човек, който е чел някакви книжки и знае, че цялата власт произтича от народа и се реализира заради народа! Никъде не се коментират пари!“.

Подаръкът.

Вълчев подари на Беновска екземпляр от Конституцията с думите: „Предполагам, че я имате но това е личния екземпляр, който получих от една книга, която тепърва ще се чете. Надявам се да се разбира! Позволих си, не от неуважение към Вас, но тук има 309 подписа и мисля, че би било доста нахално от мен да положа 310-и подпис!“. Водещата подари на госта си българското знаме с пожелание да се върне в парламента! Така завърши разговорът между Андрей Вълчев и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, Канал 3 и по “Радио К2” на 13-и декември 2025 година.

