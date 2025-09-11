четвъртък, септември 11, 2025
Андрей Климов се срещна със зам.-председателя на Народното събрание на Република България Юлиана Матеева

На срещата, която се състоя по инициатива на българската страна, бяха обсъдени актуални въпроси от международния дневен ред

„Единна Русия“ е отворена за диалог с всички отговорни политически сили, включително и от страните от Европейския съюз, заяви член на Бюрото на Висшия съвет на „Единна Русия“.

„Вече многократно сме изпробвали този формат, той се е доказал добре и тази конкретна среща показа, че сме на прав път“, каза Андрей Климов, заместник-председател на Комитета на Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската федерация по международни въпроси, .

