Андрей Цеков: Бойко, на лъжите ти краката са къси!

Днес един ноторно известен лъжльо се похвалил, че е изградил последния участък на автомагистрала “Европа” между Сливница и Софийския околвръстен път.

Казал и, че в последните три години нищо не било вършено. Да се спори с лъжци е глупаво, защото истината винаги е във фактите, а не в публичното словоблудстване. Всеки може да провери фактите:

Целият лот между Калотина и Драгоман от автомагистрала „Европа“ беше изграден между 2021 и 2023 и отворен за движение и въведен в експлоатацията по времето на кабинета “Денков”;

Строителството на участъка между Сливница и околовръстния път се изпълняваше с ускорени темпове по времето на кабинета “Денков”, благодарение на което днес някой прави помен с чужда пита.

Това са фактите. Другото са истории в стил Пинокио.

