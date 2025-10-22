Анджей Почобут и Мзия Амаглобели: лауреати на наградата „Сахаров“ за 2025 г.

Двамата арестувани журналисти, в Беларус и Грузия, са лауреати на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2025 г., която ще бъде връчена от Парламента на 16 декември.

При обявяването на лауреатите в пленарната зала в сряда председателят на ЕП Роберта Мецола заяви: „С присъждането на тазгодишната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта на Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия, ние отдаваме почит на двама журналисти, чиято смелост е пример за всички, които отказват да бъдат заглушени. И двамата са платили висока цена за това, че са казали истината на властта, превръщайки се в символи на борбата за свобода и демокрация. Парламентът застава зад тях и зад всички, които продължават да отстояват свободата“.

Анджей Почобут е журналист, есеист, блогър и активист от полското малцинство в Беларус. Известен със своята открита критика към режима на Лукашенко и с писанията си за историята и правата на човека, той е бил арестуван многократно. Oт 2021 г. е в ареста и е осъден на осем години в наказателна колония. Оттогава здравето му се влошава, но въпреки че не получава необходимата медицинска помощ, той продължава да се бори за свобода и демокрация. Настоящото му здравословно състояние е неизвестно, а на семейството му не е позволено да го посещава.

В резолюция, приета на 15 март 2023 г., Парламентът призова за незабавното и безусловно освобождаване на Анджей Почобут, като заяви, че обвиненията срещу него са „политически мотивирани“ и „имат за цел да заглушат независимите гласове и да потиснат свободата на изразяване и сдружаване“.

Мзия Амаглобели, грузинска журналистка и директорка на онлайн медиите Batumelebi и Netgazeti, беше арестувана през януари 2025 г. за участието си в антиправителствени протести в Грузия. През август тя беше осъдена на две години затвор по политически причини. Като първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и защитник на свободата на изразяване, Амаглобели се превърна в символ на продемократичното протестно движение в Грузия, което се противопоставя на режима на управляващата партия „Грузинска мечта“ след оспорваните избори през октомври 2024 г.

В резолюция, приета на 19 юни 2025 г., Парламентът призова за незабавното и безусловно освобождаване на Мзия Амаглобели в Грузия, като осъди „системните атаки на режима на „Грузинска мечта“ срещу демократичните институции, политическата опозиция, независимите медии, гражданското общество и независимостта на съдебната власт“.

Парламентът подкрепя защитниците на демокрацията и свободата на изразяване

Парламентът е твърд поддръжник на демократичната опозиция в Беларус и ѝ присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през 2020 г. През май 2024 г. председателят Роберта Мецола подписа писмо за намерение за укрепване на сътрудничеството между Европейския парламент и демократичните сили в Беларус. На официално пленарно заседание в Страсбург на 22 октомври 2025 г. Парламентът посрещна двама видни опозиционни лидери от Беларус, Сярхей Тихановски и Святлана Циханоуска, и на същия ден прие допълнителна резолюция относно ситуацията в Беларус.

По отношение на Грузия, през ноември 2024 г. Парламентът призова страната да проведе нови избори след оспорваните избори от октомври 2024 г. През юли 2025 г. членовете на ЕП приеха резолюция, в която изразиха тревога от отстъплението от демокрацията и репресиите в Грузия и заявиха, че настоящото грузинско правителство застрашава европейския път страната. Те призоваха ЕС и държавите членки да наложат двустранни и координирани лични санкции на ключови представители от партията „Грузинска мечта“. Евродепутатите също призоваха Европейската комисия да преразгледа прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия.

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта

Наречена на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта е най-високото отличие на ЕС в областта на правата на човека. От 1988 г. насам Парламентът я присъжда всяка година на личности, групи или организации в знак на признание за техния принос в защита на правата на човека, свободата на изразяване и демократичните ценности.

Няколко лауреати на наградата „Сахаров“ са спечелили и Нобелова награда за мир. Най-скорошният пример е носителката на наградата „Сахаров“ за 2024 г. Мария Корина Мачадо от Венецуела, която получи Нобелова награда за мир за 2025 г. Други примери са Нелсън Мандела, Малала Юсафзай, Денис Муквеге, Надя Мурад, Алес Бяляцки и Александра Матвейчук.

