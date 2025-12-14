Алгоритми, чуждестранна намеса и разпространение на дезинформация

Евродепутатите ще алармират за алгоритмичното подсилване на поляризиращо и подвеждащо съдържание и заплахите, които то представлява за гражданския дискурс и свободата на медиите.

В устен въпрос към Комисията в четвъртък членовете на ЕП ще поискат да се разследва дали системите за препоръки на големите онлайн платформи подкопават демократичните процеси и нарушават правилата на ЕС за цифровата среда. Неотдавнашни избори показаха как т.нар. „системи за препоръчване“ (recommender systems) могат да подсилват разпространението на дезинформацията и чуждестранната пропаганда, което има потенциал да изкриви гражданския дискурс и изборните резултати.

Очаква се евродепутатите да поискат от Комисията да възстанови равните условия за разпространение на информация онлайн, да противодейства на вредните системи за препоръчване, базирани на ангажираност, и да гарантира, че алгоритмите спазват правата на потребителите в съответствие със Закона за цифровите услуги на ЕС.

Контекст

Въпреки че Комисията наскоро наложи първата глоба по Закона за цифровите услуги на X за нарушаване на задълженията за прозрачност, все още текат разследвания, за да се прецени дали X е нарушил закона и в области, свързани с разпространението на незаконно съдържание и борбата с манипулирането на информация. Комисията също така поиска от X да предостави повече информация за своите системи за препоръчване.

