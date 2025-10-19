Александър Русанов: Прокуратурата си избира удобни съдебни състави по делото „Коцев“

Адв. Александър Русанов разказва от първа ръка какво се случи в съдебната зала миналия четвъртък, когато за 6-ти път се гледа мярката „задържане по стража“ на варненския кмет Благомир Коцев.

Тогава двама от съдиите подкрепиха искането на прокуратурата, докато съдия Андрей Ангелов изрази особеното мнение с мотиви, че обвинението разчита на:

> противоречиви свидетелски показания,

> оказвало е натиск върху свидетеля Диан Иванов и

> не е предоставило доказателства, за това, че Благомир Коцев може да извърши друго престъпление, ако мярката му бъде заменена с по-лека.

