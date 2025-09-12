Ахмед Доган: Решихме да създадем нов политически субект

Имаме нов проект.

Днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви учредителната национална конференция. Обещаваме една по-детайлна, по-дълбока среща с вас, но дайте ни малко време. Днес има важно събитие и за националния политически живот, и за вътрешнопартийния политически живот.“

Това заяви д-р Ахмед Доган на учредителното събрание на инициативния комитет.

„Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. Не ходя постоянно като блуждаещо пиянде“, каза в началото на пресконференцията Доган.

„Днес е учредено и избрано ръководството на инициативен комитет и съгласно Закона за политическите партии в рамките на до 3 месеца ще се проведе Национална учредителна конференция“, съобщи Танер Али, заместник-председател на ПГ на АПС.

„Днес бе избрано ръководство на инициативния комитет, което да подготви тази национална конференция. Присъстваха над 101 души. По закон минимум 50 души трябва да присъстват за учредяване на инициативен комитет“, каза той и обяви, че е приета декларация.

Името на бъдещия политически проект е „Алианс за права и свободи – АПС“, стана ясно по време на пресконференцията. „Имаме регистрация и в Европейското патентно ведомство като „Алианс за права и свободи“, и в Софийски градски съд това име е запазено и започваме да работим за новия политически проект в страната“, обяви Танер Али и прочете декларацията.

Бе избрано ръководство на инициативния комитет:

Танер Али – председател

Димитър Николов – зам.-председател

Танзер Юсеинов – секретар

