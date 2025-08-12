АБВ с пореден жест в подкрепа на просветата и младите хора в Търговище

В Търговище лидерът на АБВ Румен Петков и регионалният координатор на партията Ивайло Първанов дариха ценна колекция от книги на Регионалната библиотека „Петър Стъпов“.

Сред дарените издания са трудове на акад. Иван Гранитски, проф. Любомир Халачев и доц. Валентин Вацев. Този акт е част от традиционната подкрепа на АБВ за развитието на българската просвета и култура.

Впоследствие, по повод Международния ден на младежта – празник, посветен на ролята на младите хора в обществото, техните постижения и предизвикателства – представителите на АБВ подариха патриотичния календар на партията на хора, които са посветили младостта си на изграждането на Търговище и България.

„Радостта в очите на тези българи задължава,“ отбелязаха от АБВ, подчертавайки, че уважението към миналото и подкрепата за младите са ключ към бъдещето на страната.

Facebook

Twitter



Shares