20 години Обединение на жените социалистки в БСП – Русе

С тържествено събитие Обединението на жените социалистки в БСП – Русе отбеляза 20 години активна обществена дейност, отдаденост и последователна работа в подкрепа на левите ценности и социалната справедливост.

На празника присъстваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и председател на Националния съвет на ОЖС в БСП – Дора Янкова, председателят на БСП – Русе Иван Иванов, председателят на Областния съвет на БСП – Русе Тодор Йорданов, кметът на Русе Пенчо Милков, председателката на Обединението на жените в АБВ – Русе Илона Русева, както и бившите председатели на БСП – Русе Пламен Рашев и Божидар Йотов.

Гостите поздравиха организацията за нейната дългогодишна последователност, активна обществена позиция и значим принос за развитието на Русе и за утвърждаването на ролята на жените в обществения и политически живот.

В своето слово Дора Янкова подчерта, че русенската организация винаги е била сред най-силните и обединени в страната – пример за енергия, грижа и социална отговорност.

„20 години по-късно, Обединението на жените социалистки в Русе продължава да доказва, че женската сила, единство и съпричастност могат да променят обществото към по-добро,“ заявиха организаторите на събитието.

Обединението на жените социалистки в БСП – Русе благодари на всички, които през годините са допринесли за развитието на организацията – с труд, сърце и вяра.

