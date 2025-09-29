20 години Обединение на жените социалистки и 80 години от победата над фашизма

Варна беше домакин на тържествено честване на 20-годишнината на Обединението на жените социалистки в БСП и 80 години от победата над фашизма и края на Втората световна война.

Събитието събра представители на Националния съвет на БСП, местни структури, младежи, ветерани и приятели на организацията. Атмосферата беше топла и другарска, изпълнена с културна програма и силни политически послания.

Атанас Зафиров: „Знаем как да решаваме кризи“

Председателят на БСП и заместник министър-председател на Република България Атанас Зафиров подчерта, че държавата днес е в състояние да се справи с ключови предизвикателства:

„Нямаме магическа пръчка, за да премахнем годините на бездействие, но първите стъпки вече са направени. Министрите от БСП са си на мястото и ще бъдат на висотата на проблема. Ние не бягаме от кризите – ние сме тези, които знаят как да ги решат.“

„Вашето обединение внесе нова енергия и се превърна в идеологически гръбнак и морален компас на партията. Жените винаги са носили критичност, солидарност и другарство – качества, които ни водят и днес в обновлението на партията.“

„Държавата все още е в дълг към жените, които получават с около 15% по-ниско възнаграждение за същия труд. Нашият ангажимент е това да се промени.“

„80 години след края на Втората световна война БСП остава единствената реална и действена антифашистка партия в България. Ние ще продължим да се противопоставяме на реваншистките опити за пренаписване на историята. Никога повече фашизъм!“

Дора Янкова: „20 години общ път, изпълнен със смисъл“

Дора Янкова, председател на ОЖС, припомни пътя на женската организация през изминалите две десетилетия:

„20 години ние доказахме, че солидарността и женската енергия могат да бъдат двигател на БСП и на цялото общество. Това е общ път, изпълнен със смисъл и отдаденост.“

В честването взеха участие:

• Десислав Тасков – народен представител;

• Павел Раличков – областен и общински председател на БСП – Варна;

• представители на младежките и ветеранските организации на БСП – Варна;

• членове на Националния съвет на БСП, гости и приятели на ОЖС.

Организацията на проявата бе дело на Жанет Димчева, председател на ОЖС – Варна, която обедини усилията на структурите и създаде празнична, вдъхновяваща атмосфера.

Проявата във Варна завърши с усещане за общност, солидарност и увереност в пътя напред – с ясно съзнание за историческата памет, социалната отговорност и нуждата от активно участие на жените и младите в бъдещето на България.

