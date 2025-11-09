140 години Сливница: „Възраждане“ припомни битката, защитила Съединението

140 години след епичната битка при Сливница, която променя хода на българската история, структурите на „Възраждане“ от Перник, София, София-област и Кюстендил отдадоха почит на загиналите за Родината.

Тържественото отбелязване се състоя на пантеона „Майка България“ край село Гургулят.

Пред паметника бяха поднесени венци и цветя, а събитието събра десетки граждани, членове и симпатизанти на политическата организация. Историкът Георги Съйков и народният представител Димо Дренчев припомниха накратко драматичните събития от ноември 1885 г., когато младата българска армия защитава Съединението срещу многократно по-числен противник и постига една от най-славните победи в новата ни история. Именно Димо Дренчев и Съйков бяха сред хората, извоювали окончателното уреждане на въпроса със собствеността на пантеона, което направи възможен и навременният му ремонт. Повече от 30 години паметника бе „ничий“.

Пред присъстващите се обърна и председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който акцентира върху актуалното значение на Съединението като национален завет за сила.

Тържеството завърши с рецитиране на „Новото гробище над Сливница“ от Иван Вазов, последвано от изпяване без музикален съпровод на химна на Република България. Благодарение на акустиката на паметника песента прозвуча гордо и внушително.

