Звездата на Копринения път – Гласът на музикална Азия

Първото по рода си азиатско вокално състезание, „Звездата на копринения път“, ще се проведе в столицата на Казахстан, Астана, през август 2025 г. Съобщението беше направено на пресконференция в Kazmedia Center в навечерието на старта на този мащабен международен музикален проект, съобщава информационна агенция Kazinform.

Шоуто се провежда в рамките на Споразумението за създаване на международния проект „Звезда на копринения път“, подписано между Телевизионния и радио комплекс на президента на Република Казахстан и Китайската медийна група. Споразумението беше сключено на 16 юни 2025 г. в присъствието на президентите Касим-Жомарт Токаев и Си Дзинпин по време на официалното посещение на китайския лидер в Астана.

В конкурса ще участват изпълнители от 12 държави: Азербайджан, Армения, Грузия, Малайзия, Казахстан, Китай, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южна Корея.

Снимките ще започнат на 20 август 2025 г., а големият финал ще се излъчи на живо на 22 ноември по Jibek Joly/Silk Way и водещи телевизионни канали в участващите страни.

„Това е ново преживяване за нас. Организирането и провеждането на такъв мащабен проект изисква усилия, свежо мислене и нови подходи. Нашият екип показа креативност, упоритост и най-вече голям ентусиазъм. Ние сме дълбоко ангажирани с успеха на това сътрудничество между Jibek Joly и China Media Group. Горди сме да предоставим нова платформа за талантливи артисти от цял свят – посланици на културата, мира, музиката, техните национални традиции и душата на техния народ. Нашата милионна публика може да очаква открития и незабравими моменти на единство между хората, които живеят на различни места по света. Ние сме на важна мисия – да изградим златен мост на приятелството, обединявайки държави и народи чрез силата на културата“, каза Йеркежан Кунтуган, управляващ директор на Jibek Joly/Silk Way.

Silk Way Star е предопределен да се превърне в ослепително ново събитие на световната музикална сцена, отбелязвайки културното наследство на страните и народите по Великия път на коприната. Участниците ще представят богат набор от музикални стилове, традиции, мотиви и звуци, които отразяват уникалната култура на всяка нация.

Журито ще включва известни изпълнители, автори на песни, продуценти и медийни личности.

Silk Way Star ще служи като мощна платформа за популяризиране на азиатската музика, укрепване на културните връзки между народите и отваряне на сцената за ново поколение таланти.

По-рано беше съобщено, че Silk Way Star ще обедини изпълнители от Централна Азия, Кавказ и Китай в многоезичен конкурс, гала концерт и културен обмен. Шоуто ще се излъчва по телевизионните канали Silk Way и CGTN и е част от по-широко медийно сътрудничество между двете страни.

Facebook

Twitter



Shares