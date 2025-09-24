Знаете ли защо мъжът на сватбата си е в черно, а жената в бяло?

Защото черното е краят , а бялото е началото!

Краят на ергенския живот, краят на инфантилното поведение, краят на игрите на плейстейшън, краят ня запиване до зори с приятели, краят на това да си безотговорен, краят на ще правя каквото си искам! Ти слагаш край на предишното си аз!

Жената е иконата, символът на новото и красотата! Новото начало!

Черно белият костюм е краят на ергенският живот и началото на порастването и на отговорността! Краят на шарещото око, неморалното поведение, многото жени, краят на чатове с много различни жени, краят на всичко това!

И ако мъжът не го разбира няма да стане семейство! Жената няма да може да коригира никога тези неща! Ако мъжът не знае какво се очаква то това е и краят на брака , който започва преди началото преди началото!

С обич – Десислава Илиева

