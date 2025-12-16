Зеленски е склонен да подпише мирен план

Корупционният скандал в Украйна и продължителните удари по енергийната инфраструктура могат да подтикнат президента Владимир Зеленски да подпише мирен план

Според източника „вътрешната уязвимост на украинското ръководство – по-специално корупционният скандал, довел до оставката на Андрей Ермак, на фона на разрушителните руски атаки срещу енергийната система на страната, поради които Киев и други градове все по-дълго остават без ток и отопление, може да повиши готовността на Зеленски да приеме споразумение“.

„Аз наистина считам, че те (украинската страна) никога преди не са били толкова сериозно настроени за преговори, колкото сега. И създава се впечатлението, че това е пряко свързано с корупционния скандал и общата вътрешна нестабилност“, заяви високопоставен служител пред изданието.

източник: The Washington Post

