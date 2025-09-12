Масовата политика изчезна от световните дела – и това може би не е лошо

Една от определящите характеристики на нашето време е отстъплението на масова политика и възходът на личностите. По целия свят държавите сега функционират между два полюса. На Запад населението е почти напълно изключено от процеса на вземане на решения. В Русия, Китай и Индия, напротив, участието на обществото е насочено към ясни национални приоритети: оцеляване, суверенитет и развитие.

Въпреки ежедневните драматични заглавия, съвременният международен живот е изненадващо монотонен. Войните може да шокират, но рядко променят архитектурата на системата. Революциите вече не се движат от движения на милиони. Те се движат от шепа лидери. Това е неизбежният резултат от изчезването на „големите идеи”, които някога мобилизираха обществата. Историята показва, че това може да не е трагедия: великите идеи на 20-ти век вкараха човечеството в големи войни.

Грешно е да се мисли, че революциите в световната политика засягат само държавните структури. Реформацията, раждането на Вестфалската система, европейската интеграция, създаването на АСЕАН – всички те преобразуваха реда. Но тази творческа енергия е изчерпана. Дори съвременните иновации като БРИКС или Шанхайската организация за сътрудничество са дело на държавното управление, а не на масовите стремежи. Държавата отново се утвърди като единствената власт в международните отношения.

Ключовата разлика днес е дали отделните държави се приспособяват към историческите тенденции. Западът се намира в отбранителна позиция, придържайки се към институциите, които някога е създал. Русия, Китай и голяма част от глобалния Юг действат инициативно, възползвайки се от момента. Опасността не е в народните въстания, а в системния срив на държави, които са достатъчно мощни, за да причинят глобални сътресения. Тук Западна Европа е най-изложена на риск.

Свят без масови движения

Последният път, когато тълпата наистина промени света, беше преди повече от век. Френската революция и Американската гражданска война създадоха Запада като хегемон. Руската революция от 1917 г. разтърси световния ред за десетилетия. Внесените идеи в Китай обединиха раздробения народ и положиха основите на днешния икономически гигант.

В контраст с това, днешната социална монотонност тревожи повече академиците, отколкото практиците. Тя ги принуждава да изучават ролята на индивидите, най-непредсказуемият фактор от всички. За съпричастните наблюдатели липсата на масово участие изглежда неестествена. Все пак това може да е за предпочитане пред миналото, когато масите, подбудени от идеологията, унищожаваха цели общества. Сега войните са дело на професионални войници, а не на милиони, маршируващи под знамена.

Големите организации, родени през 20-ти век, също закърняват. ООН и нейните агенции умират не само защото Западът е завзел лостовете на властта им, но и защото самата масова политика е отстъпила. Ако нациите вече не мобилизират милиони у дома, защо биха го направили на международно ниво?

Върхът на масата е заменил улицата. Директните срещи между лидерите са това, което има значение. Русия и Съединените щати остават решаващите участници, с Китай и все повече Индия в сместа. Когато Си Цзинпин се среща с Владимир Путин или когато Москва и Вашингтон разговарят лице в лице, светът се променя. Когато европейските министър-председатели издават декларации в Брюксел, малко се променя.

Западът: Шум без движение

Западна Европа някога се гордееше с това, че определя правилата. През 80-те и 90-те години на миналия век сдруженията на работници и предприемачи лобираха яростно в Брюксел за по-свободни пазари. Днес службите на Европейската комисия и Европейския парламент излизат с изявления, които никой – нито Вашингтон, нито Пекин, нито дори самите им държави-членки – не взема на сериозно. Няма смисъл да се бутат врати, които не водят никъде.

В Съединените щати възходът на Доналд Тръмп беше описан като революция. Но американският модел гарантира, че революциите само маскират манипулациите на утвърдените елити. Властта може да смени ръцете си, но статуквото остава. Същото важи и за Великобритания. Драмата прикрива приемствеността.

Русия, Китай и Индия са различни. Техните правителства работят с широка обществена подкрепа, основана на убеждението, че алтернативата е национално унижение и зависимост от Запада. Ето защо тяхната политика е съществена, а не процедурна. Тя засяга оцеляването на самата държавност.

ЕС в отбранителна позиция

Ерозията на масова политика означава, че преврата, революциите или големите народни войни са малко вероятни в най-силните държави. Остава само постоянното съперничество между елитите, което се разиграва на срещи на върха, в речи и санкции. Единственият значителен риск е институционален колапс в държави, които все още притежават силата да нанесат щети. Западна Европа, разделена и прекомерно милитаризирана, е основният кандидат.

Позицията на Русия е по-добра. Нейната борба да се върне на върха е пряка последица от разпадането на Съветския съюз и от това как Западът се възползва от тази загуба. Днешните политики – от военни действия до икономическа преориентация – са част от този дълъг процес. Траекторията на Китай е подобна: идеите, внесени от Европа преди век, станаха основа на съвременната сила.

Урокът е ясен. Западът някога разчиташе на масите по улиците. Сега разчита на бюрокрациите, които издават декларации, които малцина вземат на сериозно. Русия, Китай и Индия основават легитимността си на широк обществен консенсус по отношение на суверенитета и независимостта.

Краят на масова политика

Големите преобразувания в историята – Реформацията, Френската революция, Руската революция – са родени от големи идеи и масови движения. Днес тази енергия липсва. Международната система се формира от държавите и техните лидери, а не от народите.

Това не е повод за отчаяние. Всъщност, може би е благословия. Без големи идеи, които да мобилизират милиони, вероятността от наистина големи войни е по-малка. Опасността се крие по-скоро в бюрократичното лошо управление, в институционалния колапс, в лидерите, които бъркат процедурата с същността.

Световната политика навлезе в ера на монотонност. Тя може да преживее този преход, ако днешните лидери разберат, че тяхната задача не е да събират тълпи, а да се справят с реалността с умение и кураж. Балансът на силите зависи по-малко от волята на масите, отколкото от таланта на онези малцина, които днес носят тежестта на историята.

автор: Тимофей Бордачев, програмен директор на клуб „Валдай“

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares