Повече продукти наведнъж не означава по-бърза вечеря – понякога точно това е причината храната да стане мека и водниста

Слагаме месото или зеленчуците в добре загрят тиган и очакваме красива златиста коричка. Вместо това след няколко минути на дъното се появява течност и продуктите започват да се задушават.

Често причината е една – тиганът е прекалено пълен.

Когато сложим голямо количество студени продукти наведнъж, температурата рязко спада. Освен това отделената от храната влага няма достатъчно пространство да се изпари бързо.

Резултатът е пара вместо запичане.

Това е особено важно при гъби, тиквички, месо и замразени зеленчуци.

По-доброто решение е да готвим на две или повече порции. Между отделните парчета трябва да има пространство, за да може горещият въздух и повърхността на тигана да си свършат работата.

Добре е също продуктите да бъдат подсушени преди пържене.

И не бързайте да ги разбърквате непрекъснато. За да се образува коричка, храната трябва да остане в контакт с горещата повърхност достатъчно дълго.

Понякога най-бързият начин да приготвим вечерята е да не се опитваме да сготвим всичко наведнъж.

Текст: Жаклин Златанова

Снимки: Pexels.com / Dojo UK