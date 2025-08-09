Защо най-често жената стои в токсична връзка(брак) ?

1. Заради децата

2. Няма собствено жилище

3. Има кредит общ или на нейно име взет за къща

4. Има общ дом с мъжа в който е инвестирала лични средства

5. Няма добро образование, собствен доход и занаят с който да изкарва сама пари

6. Няма близки и семейство което да поемат децата за да тя работи и изкарва пари

7. Няма физически сили да се справи сама с отглеждането на деца

И така децата и липсата на финанси стават нейна присъда !

Затова … една жена трябва да има деца толкова колкото може да отгледа финансово напълно сама ! Всяка финансова зависимост прави жената жертва!

Жената преди децата трябва да е подсигурена дългосрочно за да има свобода. Иначе има мъка за всички.

Мислите ли че децата не усещат нещастна майка? Не, те са емоционална гъба! Децата се захранват от емоциите на майката!

Майка живееща със съпруг в лъжа първо вреди на децата ! Колкото е нещастна една майка точно толкова са страдащи децата!

С обич – Деси

