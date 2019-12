Защо китайски ударни хеликоптери атакуват макети на танковете Т-90?

На един от военните полигони в Китай бяха заснети кадри, в които китайски войници използват руски танк Т-90 като цел за стрелба по време на военно учение.

Китайското министерство на отбраната не коментира тези твърдения. Според военни експерти макетът е предназначен за тестване на бордовото оборудване на китайски бойни хеликоптери и самолети, предаде руският интернет портал „Взгляд„, позовавайки се на източници от сайта Defence Blog. Авторите подчертават, че макети на подобна бойна техника се използват като мишени в много армии по света.

Според руски източници става дума за имитация на основния боен танк Т-90С (експортната версия). Този танк, в огромни количества (1000+), е част от бронираните механизирани единици на индийската армия. А камуфлажният цвят, който се вижда на макетите, съответства на „шарката“ на индийските танкове Т-90С.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://defence-blog.com/army/china-army-uses-mock-up-of-russian-made-t-90-tank-for-training.html …

Основният боен танк Т-90 е представен още през 1992 година. Той е разработен и създаден от известната руска компания за производство на танкове и други бронирани машини „Уралвагонзавод“. След премиерата си той бързо влиза на въоръжение и става основен танк на руската армия. Въпреки че през 2011 г. тя прекъсва по-нататъшното си снабдяване с тези танкове, той продължава да се произвежда под означението Т-90С, като повечето единици са изцяло предназначени за износ. Именно благодарение на комбинацията от неговата функционалност и огромното пространство за интегриране на пакета за модернизация, който съдържа нови системи за управление на огъня и усъвършенствана бронезащита, танкът продължава да оцелява на световния оръжеен пазар, където все повече се интересуват от него.

Между Индия и Китай има сериозни териториални разногласия – двете страни спорят за земя от 60 хил. кв. км, разположена в североизточната част на региона Аруначал Прадеш на север от Кашмир, както и за отделни участъци в други райони. Често се случват въоръжени инциденти, включващи граничните подразделения на двете държави.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ