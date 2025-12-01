“Дефектните сперматозоиди въобще не стигат до яйцеклетката “… из учебник 8 клас биология – това е наука!

Аз имам въпрос?

Защо жената избира дефектни мъже за връзка ?

Като казвам дефектни имам предвид – мързеливи, без амбиции, без планове, в повече женска енергия, изнежени и слаби, мрънкащи и оплакващи се, не допринасящи нищо за нейното щастие?

Защо жената избира мъж с който решава да има деца и приема да си дели 50 на 50 – което е също дефектна ситуация?

Как може природата да казва – избирам само най качествения, бързия и силния

А жената – избирам най-смотания и тъпия

И това го виждам постоянно в

моята практика

Както виждам, че жената така и не разбра

Мъж НЕ се променя – никога. Каквото виждаш че той е това е завинаги- за 100 години мъжа няма промяна.

Променяме се жените – в една година можем да сменим сто самоличности и лица.

Десислава Илиева – Консултант Любов

Facebook

Twitter



Shares