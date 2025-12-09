Започна излъчването на втори сезон на сериала „Св. Паисий – от Фараса към Небесата“ по БНТ1

Историко-биографичният сериал „Свети Паисий – от Фараса към Небесата“ разказва историята на живота на Свети Паисий – един благословен човек, един светец, който по време на земния си живот просвещавал своите ближни със своето духовно слово и любов.

Историята започва с раждането на Свети Паисий (със светско име Арсений Езнепидис) в село Фараса, Кападокия. След подписването на Лозанския мирен договор семейството на малкия Арсений е изселено и поема пътя на бежанството към Гърция. Малкият Арсений расте в Коница, Епир, заедно с баба си и майка си, които му предават дълбоката си вяра в Христос и любовта към ближния. Израснал с разказите за Свети Арсений, у него още от ранна възраст се разгаря желанието да последва монашеския живот. През 1945 г. постъпва в армията, където служи като радиотелеграфист. След уволнението си посещава Света гора. Скоро обаче се завръща в Коница по семейни причини и остава там три години. През март 1953 г. заминава окончателно за Света гора и се установява в манастира Есфигмен. След три години се премества в манастира Филотей, където приема монашество и получава името Паисий. Изпраща снимка на майка си, с която се прощава, като ѝ казва, че занапред за негова майка ще има Пресвета Богородица.

Сериите на филма ще се излъчват от понеделник до четвъртък от 22 часа в ефира на БНТ 1. Продукцията, посветена на живота, делото и чудесата на свети Паисий впечатли стотици хиляди в Гърция, Румъния, Сърбия и други съседни държави и за първи път ще бъде излъчен и за българската аудитория.

Очаква се първият сезон на сериала да бъду достъпен съвсем скоро на платформите на Българската национална телевизия.

