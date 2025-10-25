Започна гласуването за студентските проекти за бъдещия глемпинг „Седемте бука“

Шесто издание на националния студентски конкурс за проектиране на къмпинг, организиран от Лесотехническия университет и Camping.BG

Лесотехническият университет – София (ЛТУ) и медията за къмпинг туризъм Camping.BG обявяват начало на гласуването в Шестото издание на студентския конкурс за проект на къмпинг. Тази година темата е проект за бъдещ луксозен еко-глемпинг с къмпинг зона „Седемте бука“, разположен само на 50 км от София в община Годеч.

Идеята и целта на проекта

Проектът „Седемте бука“ има за цел да създаде хармонично място за отдих сред природата, което обединява комфорта на висококласна почивка с автентичността и уединението на къмпинг изживяването. Основният акцент е върху устойчивия дизайн – използване на природосъобразни материали, енергийна ефективност, минимално въздействие върху ландшафта и интеграция с естествената растителност в района.

Инициативата е част от съвместната дългогодишна работа между Лесотехническия университет и Camping.BG за популяризиране на екотуризма и практическото обучение на студентите по ландшафтна архитектура. Конкурсът се осъществява под ръководството на доц. д-р Веселин Шахънов, преподавател в Катедра „Ландшафтна архитектура“ към ЛТУ и утвърден специалист в областта на ландшафтното и градското планиране, с богат проектантски опит, насочен към прилагането на устойчиви и екологично съобразени решения в архитектурната среда.

Традиция и развитие на конкурса

От своето създаване конкурсът има за цел да даде на студентите реална проектантска задача върху реално съществуващ терен, като насърчава творческото мислене и прилагането на устойчиви архитектурни решения.

През годините инициативата се превърна във важна платформа за обмен на идеи между бъдещите архитекти, бизнеса и експертите в областта на туризма. През 2022 г. конкурсът се проведе върху терен „Волност“ край с. Староселец, общ. Провадия, като в гласуването се включиха близо 200 души. В предходни издания студентите проектираха термален къмпинг „ОвощниКът“ край с. Овощник, като оценяването беше по критерии за удобство на къмпинг местата, озеленяване и зони за отдих. През 2023 г. инициативата разшири обхвата си, като се търсеха реални терени в цялата страна с площ между 10 и 30 дка, подходящи за изграждане на нови къмпинг зони.

Конкурс 2025: „Седемте бука“

В тазгодишното издание участват 13 студентски проекта на студенти IV курс, специалност „Ландшафтна архитектура“ към Лесотехническия университет – София (автори: Адела Мамути, Анастасия Пашева, Валентин Владимиров, Габриела Венчева, Гюлфиде Али, Даниел Георгиев, Емилия Филатинова, Зорница Велева, Йоана Загорска, Лазарин Велев, Мария-Магдалена Гинева, Мая Георгиева и Цветан Тасев). Всеки проект представя изключителна концепция за организацията на къмпинг зоната, ландшафтното оформяне и визията на бъдещия глемпинг.

Гласуването е отворено за всички любители на къмпинг туризма и природата до 9 ноември 2025 г. Всеки може да разгледа проектите и да даде своята оценка чрез онлайн формата на адрес: https://forms.gle/q9C6PpX9Y83RTJK77

Съвместният конкурс на ЛТУ и Camping.BG има за цел да представи таланта на младите проектанти и да насърчи развитието на устойчивия туризъм и модерния къмпинг дизайн в България.

С вашия глас ще подкрепите иновативното мислене и професионалното израстване на следващото поколение архитекти.

