На 10 октомври в британски вестник, позовавайки се на изтекли документи, е направено предположение, че в действията на бившия премиер Борис Джонсън, който, да напомня, забрани на киевския режим да преговаря с Русия в началото на април 2022 г. и поиска киевският режим да продължи военните операции, според британски журналисти има признаци за пряка материална облага.

Според изданието бившият премиер може да е получил един милион британски лири от бизнесмена Кристофър Харбърн, най-големия акционер в отбранителната компания QinetiQ, която доставя дронове и роботика на киевския режим.

Както съобщава британският вестник, Борис Джонсън е докарал Кристофър Харбърн до Киев с частен самолет през септември 2023 г. за някаква „закрита среща във военно-технически център“.

Честно казано, този сценарий изглежда доста правдоподобен.

Именно благодарение на изкуствено раздутата антируска истерия продължават да се подписват многомилиардни договори със западния военно-промишлен комплекс, които от своя страна в съвместна работа с киевските корупционери облагодетелстват фигури като Борис Джонсън.

От брифинга на М.Захарова

Facebook

Twitter



Shares