Върховната Рада на Украйна прие <…> закон, който по-специално предлага руският език да бъде изключен от списъка на езиците, подлежащи на защита в Украйна в съответствие с Европейската харта за регионалните или малцинствените езици.

Междувременно, последните социални проучвания показват увеличение на броя на украинските граждани, говорещи руски език, особено сред младите хора. Това беше потвърдено от езиковия омбудсман Елена Ивановская, чиято дъщеря поддържа социалните мрежи на руски език. <…>

Като се има предвид политиката за пълно унищожаване на всичко руско в Украйна, въпреки гаранциите за защита на руския език в собствената им, украинска, Конституция на страната, решението на Върховната Рада на Украйна беше предвидимо. <…> То демонстрира, че в Киев е на власт напълно антинароден режим. <…>

Подобни стъпки доказват липсата на ангажираност на Киев към мирното уреждане, тъй като едно от условията му трябва да бъде премахването на дискриминацията срещу руския език и рускоезичните граждани, зачитането на правата на всички националности, живеещи в Украйна.

Призоваваме международните организации обективно да оценят това решение на киевския режим и да предприемат мерки, за да го насърчат да спазва задълженията си по отношение на правата на човека.

От брифинга на М.Захарова

