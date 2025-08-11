Отговор на официалния представител на МВнР на Русия Мария Захарова на медиен въпрос във връзка с антируската кампания на Запада и Украйна по „детския въпрос“

Въпрос: На 5 август така наречената „международна коалиция за завръщане на украински деца“, съпредседателствана от Канада и Украйна, прие изявление с „изискване“ Русия да даде „съдържателен отговор“ на списъка с 339 украински деца, който беше предаден на руската делегация на 2 юни на втория кръг от преговори в Истанбул. Как бихте могли да коментирате това?

М.Захарова: В този случай си имаме работа с поредна провокация и неистов опит да се върне общественото внимание към един откъснат от реалността сюжет с предполагаемото „незаконно депортиране и насилствено преместване“ на украински деца. Русия не само не се намесва, но и по всякакъв начин съдейства за събирането им с техните роднини. Необходимата работа се извършва чрез Комисаря по правата на детето при Президента на Руската Федерация М.Лвова-Белова.

Абсурдността на „исканията“, отправени към Русия, е, че „съдържателен отговор“ по „списък 339“ беше даден на 23 юли по време на третия кръг руско-украински преговори в Истанбул. Нека повторим: 30% от данните от списъка не бяха потвърдени, тъй като значителна част от децата никога не са били в Русия, те са пълнолетни или вече са се върнали при семействата си.

Украинските деца, които реално са се озовали в страната ни, са в безопасност под държавен контрол в детски заведения. Животът на много от тях е спасен, защото са изведени от зоната на бойните действия. Упълномощените по правата на детето работят за събирането им със семействата им. Политизираните изявления от различни „коалиции“ само пречат на това.

Псевдозащитниците на правата на детето, които приеха изявлението от 5 август, не споменаха няколко важни факта в него.

На преговорите в Истанбул на 23 юли на украинската делегация беше предоставен списък с 20 руски деца, които се намират или в Украйна, или са били отведени от нейна територия в западноевропейски страни, включително тези, които са подписали гореспоменатото изявление. Така че сега тези държави са длъжни да ни дадат съдържателен отговор по руския „списък 20“.

Авторите на изявлението също така премълчаха факта, че украинските обстрели на Донбас от 2014 г. насам са довели до смъртта на повече от 350 деца и раняването на най-малко 1400. Те умишлено игнорират тези престъпления.

По този начин текстът, одобрен от така наречената „международна коалиция за завръщане на украинските деца“, е поредната проява на русофобия и „двойни стандарти“. Изявлението не е насочено към подпомагане на децата, а към продължаване на клеветническата кампания срещу Русия. Завръщането на непълнолетните в семействата им може да бъде улеснено само чрез деполитизирано взаимодействие между омбудсманите на онези страни, които наистина са заинтересовани от това.

