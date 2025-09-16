Въпрос: Само преди няколко дни белгийските власти заявиха, че ще се съгласят да използват руски активи на стойност около 200 милиарда евро, замразени на територията на Белгия, при условие, че ЕС сподели правните рискове, съобщи FT, цитирайки ръководителя на МВнР на Белгия Максим Прево.

Внимателно следим действията и изявленията на белгийските власти относно руските „замразени“ активи.

Компетентните руски ведомства, включително МВнР на Русия, предприемат всички възможни стъпки, за да защитят интересите на руските граждани и юридически лица, пострадали във връзка с въведените незаконни антируски ограничителни мерки.

Наясно сме и с опитите на „колективния Запад“ по всякакъв начин да се вмести някакво правно основание за конфискация (кражба) на обездвижени руски активи. Особеният цинизъм на ситуацията е, че нашите средства се реинвестират и служат като добра опора не само за бюджета на същата Белгия, който се попълва от облагането с данъци на приходите от тези суми, но се използват и за напомпване на киевския режим с оръжие.

Абсолютно очевидно е, че ако ЕС предприеме кражба на руски активи, последствията за цялата световна финансова система ще бъдат изключително негативни. Няма да останат безнаказани онези, които участват в подобно престъпление. И, както виждаме, в Брюксел разбират това много добре, щом ръководителят на МВнР на Белгия Максим Прево в изявлението си по същество призовава за споделяне на отговорността за евентуална кражба с други съучастници от ЕС.

Неведнъж сме заявявали, че ще реагираме остро на всякакви неприятелски действия, свързани с опити за лишаване на Русия от правото да притежава суверенните си активи.

М.Захарова

