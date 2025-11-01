Въпрос: Напоследък стана забележимо, че дейността на военните екстремистки групировки в Африка, включително украинските групировки, е насочена до голяма степен срещу руските интереси на континента. Как Русия оценява развиващата се ситуация в Африка като цяло, особено в страните от региона на Сахел?

Наистина, развиващата се ситуация със сигурността в Африка предизвиква сериозно безпокойство.

Ситуацията продължава бързо да се влошава. Само през 2024 г., според самите африканци, близо 14 000 души са станали жертва на терористични атаки на континента.

Припомняме, че нарастването на терористичната активност в региона е резултат от военната агресия на НАТО срещу Либия през 2011 г. Трагичните последици за африканците са очевидни.

Ситуацията в региона Сахара-Сахел е особено тревожна. Половината от терористичните атаки в света са регистрирани именно в тази зона.

Западните разузнавателни агенции цинично, ако не и рутинно, експлоатират местни терористични и екстремистки клетки, за да постигнат конюнктурни геополитически и икономически цели.

Или, по-просто казано, да продължат да ограбват ресурсите на Африка под прикритието на кризи. Отбелязвам, че западняците провеждат подривна дейност не само срещу интересите на Русия, както казахте, но и срещу други конкуренти, присъстващи в региона. В същото време, докато се стремят да навредят на нас или на когото и да било друг, те настъпват една и съща мотика: късогледската политика на „флирт“ с терористи вреди предимно на цивилното население на африканския континент, както и на сигурността в собствените им страни. Уверени сме, че нашите партньори на континента и в други региони на света ясно осъзнават това и си правят съответните изводи.

Киевският режим също извършва целенасочени престъпни действия в Африка, сътрудничейки с местни терористични групировки, помагайки им в атаки, организирайки обучение на боевици, осигурявайки ги с западни оръжия, доставяни на Украйна от НАТО и Европейския съюз. По този начин Зеленски и цялата тази престъпна групировка потвърждават терористичната си същност.

Очевидно те си отмъщават на африканците за обективната им позиция по отношение на ситуацията в Украйна. Те не могат да простят на африканците неутралната им позиция по украинската криза и се опитват по всякакъв възможен начин да въвлекат континента в конфронтация с Русия, напълно пренебрегвайки африканските интереси.

В същото време, нашият приоритет в Африка, като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, е именно укрепването на мира и сигурността в африканския регион без политизация и двойни стандарти. Русия остава надежден партньор на държавите и организациите на континента по този въпрос, факт, добре известен на континента.

От брифинга на М.Захарова

Facebook

Twitter



Shares