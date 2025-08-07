Отговор на официалния представител на МВнР на Русия Мария Захарова на въпрос на медиите относно резултатите от юбилейната конференция на ОССЕ

Въпрос: В Хелзинки се проведе юбилейно събитие, посветено на 50-годишнината от подписването на Заключителния акт от Хелзинки на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа на 1 август 1975 г. Как в Москва оценяват тази конференция, предвид кризисното състояние на нещата в ОССЕ?

М.Захарова: От 31 юли до 1 август финландското председателство на ОССЕ проведе събитие в столицата си, за да отбележи 50-годишнината от подписването на Заключителния акт от Хелзинки. Съответната идея беше предложена още през 2021 г. от тогавашния президент на Финландия С.Нийнистьо. По това време ние подкрепихме инициативата. Ставаше дума обаче за церемониална среща на висши представители на 57-те държави-членки на Организацията, която трябваше да насърчи завръщането на „духа на Хелзинки“ в международните отношения.

В крайна сметка обаче всичко се сведе до политическо шоу с антируски характер, подправено с опити за „приватизиране“ на историческото наследство на Хелзинкския процес и промотиране на идеята за непогрешимостта на западната доктрина – „ред, основан на правила“.

Нека ви напомня, че никой не видя тези правила.

Линията на конференцията стана ясна още през март, когато финландското председателство разпространи концептуална бележка, съдържаща, между другото, „традиционни“ обвинения срещу страната ни в украински контекст. По-късно бяха избрани теми за обсъждане „в кулоарите“, включително „подвеждане на Русия под отговорност“, „окупация на Крим“, „преследване на правозащитници в Беларус“.

Показателно е също, че сред докладчиците, поканени от финландците на основните сесии по условно неутрални въпроси, бяха по-специално Зеленски (той говори чрез видеовръзка), украинският външен министър Сибига и ръководителите на редица неправителствени организации, нежелани в Русия, популяризиращи проукраинския дневен ред.

Организаторите умишлено избягваха широка концептуална дискусия за бъдещето на Организацията, лишавайки националните делегации от възможността да изразят своята гледна точка: водещата роля в основната част на събитието беше отредена на докладчиците, след което дискусиите бяха разделени на „малки групи“. На държавите-участнички беше дадено ограничено време за изказване само „в края“ на форума. Ясно е, че резултатите от събитието имат нулева практическа стойност и не могат да служат като основа за вземане на каквито и да било конструктивни решения.

Считаме подобен подход към сериозна дата във време на криза за ОССЕ за неприемлив.

Финландското ръководство не се поколеба да използва годишнината на ОССЕ, за да изработи своя национален дневен ред, примесен с откровена русофобия. Налице е продължаването на шестмесечните упражнения на финландското председателство, което направи всичко възможно, за да задържи украинския сюжет на повърхността в три „измерения“ в ущърб на нормалната тематична работа, активно стимулира извънбюджетни дейности извън контрола държавите-членки, включително на територията на Украйна, не изостави опитите си да подкопае ключовото правило за консенсус за Организацията и предприе много некоординирани стъпки, които пряко нарушиха мандата на председателството и Правилника за дейността на ОССЕ.

При такива обстоятелства участието в Хелзинкската конференция на високо политическо ниво нямаше смисъл.

Използвахме този формат, за да напомним за истинските причини и виновници за днешното изключително плачевно състояние на нещата в Организацията, както и за руските предложения за реформи, които са отхвърляни от западняците в продължение на много години.

Специално подчертахме, че Русия не отказва и никога не е отказвала да спазва фундаменталните Хелзинкски принципи. Но ние няма да позволим Хелзинкският процес да бъде подчинен на западната конюнктура, ще продължим да противодействаме на избирателното прилагане на разпоредбите на Заключителния акт, ще продължим да се стремим към възобновяване на равноправен диалог между 57-те държави-членки в ОССЕ и ще използваме възможностите на Организацията, за да разпространяваме истината.

