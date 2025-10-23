Захарова: Русия е развила силен имунитет към западните рестрикции

Обърнахме внимание на няколко изявления, направени от Президента на САЩ Доналд Тръмп на 22 октомври по време на разговора му с Генералния секретар на НАТО М.Рюте, включително най-резонансното – за „отмяната“ на срещата на върха Русия-САЩ, първоначално предложена от американската страна.

Предполагаме, че съответните коментари по този въпрос ще бъдат направени чрез Пресслужбата на Президента на Руската Федерация.

Министерството на външните работи на Русия, от своя страна, е отворено за продължаване на контактите с Държавния департамент на САЩ в изпълнение на договореностите, постигнати по време на телефонния разговор между Президентите на Русия и САЩ на 16 октомври.

Целта е да се конкретизират допълнителни параметри за руско-американския диалог – както по различни аспекти на двустранните отношения, така и по по-нататъшни съвместни стъпки към уреждане на украинския конфликт.

Предполагаме, че Вашингтон ще продължи да споделя с нас своите съображения и мотиви относно предприеманите стъпки, включително публично.

Същевременно бихме искали да потвърдим, че Руската Федерация, когато обсъжда политическото и дипломатическо уреждане на украинския конфликт, неизменно изхожда от факта, че няма алтернатива на постигането на целите на СВО, обявени през февруари 2022 г., включително надеждно осигуряване на неутрален, необвързан и безядерен статут на Украйна, нейната демилитаризация и денацификация, разработването на надеждни гаранции за правата и свободите на рускоезичното население и безпрепятственото функциониране на Украинската Православна Църква. Това е отправната точка в нашия диалог със САЩ, както и с други заинтересовани страни, които се стремят да дадат конструктивен принос за уреждането.

Бих искал да подчертая, че се нуждаем от конфигурация от преговорни решения, която ще премахне първопричините за конфликта и ще осигури траен мир в контекста на изграждането на евразийска и, в по-широк план, глобална система за неделима сигурност.

Не виждаме съществени пречки за продължаване на процеса, иницииран от Президентите на Русия и САЩ, за постигане на съгласие по политическа рамка за украинско уреждане и за превръщането ѝ в конкретни резултати.

Да, това е трудна и старателна работа и не бива да се върши „пред микрофонна стойка“ или чрез течове и лъжи, а както подобава на дипломатите – чрез дипломатически усилия и инструменти.

Не мога да не коментирам и новината за решението на Министерството на финансите на САЩ да наложи едностранни ограничителни мерки срещу руските петролни компании «Роснефт» и «Лукойл» под претекст за предполагаемия „недостатъчен ангажимент“ на руската страна за мирно уреждане на конфликта в Украйна.

Смятаме този ход за напълно контрапродуктивен, включително по отношение на сигнализирането за необходимостта от постигане на смислени договорени решения на украинския конфликт.

Ако настоящата Администрация на САЩ последва примера на своите предшественици, които се опитаха да принудят Русия да жертва националните си интереси чрез незаконни санкции, резултатът ще бъде абсолютно същият – катастрофален от вътрешнополитическа гледна точка и негативен за стабилността на световната икономика.

Но за нас няма да има особени проблеми във връзка с гореспоменатото решение на Министерството на финансите на САЩ. Страната ни е развила силен имунитет към западните рестрикции и ще продължи уверено да развива своя икономически, включително енергиен, потенциал.

От брифинга на М.Захарова

Facebook

Twitter



Shares