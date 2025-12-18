Въпрос: Финансирани от САЩ биолаборатории остават на територията на Украйна. Има ли контакт с американската страна относно необходимостта от затваряне на тези съоръжения, за да се елиминират рисковете и заплахите за биосигурността? Възможно ли е този въпрос да бъде включен в плана за разрешаване на конфликта? Смятате ли, че при новата администрация на САЩ ще бъде възможно Русия и САЩ да обсъдят необходимостта от КБТО от 1972 г. и разработването на механизъм за контрол на глобалната биосигурност?

М.В.Захарова: Нашата страна отдавна открито повдига въпроса и изразява загриженост, включително на съответните международни форуми като Първия комитет на Общото събрание на ООН и Конвенцията за забрана на разработването, производството и складирането на бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване, относно военнобиологични дейности, провеждани с участието на САЩ в лаборатории на територията на бившите съветски републики, най-напред в Украйна, във връзка с разкритите по време на специална военна операция факти за реализиране на подобни програми.

Към днешна дата нашите легитимни въпроси към САЩ и Украйна остават без отговор. Това бяха конкретни въпроси.

Нещо повече, тогавашният заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд, която говори пред американски законодатели, беше попитана за подобни програми и тя директно отговори, че да, има американски [биологични] лаборатории на територията на Украйна.

Възнамеряваме да продължим упорито да търсим, включително на поредното Съвещание на държавите-страни по КБТО, насрочено за 15-17 декември тази година в Женева, решение на създалата се ситуация с цел премахване на този сериозен дразнител от американска и украинска страна.

Разчитаме, че САЩ, като един от депозитарите на Конвенцията, ще предоставят подходящи отговори на поставените по-рано и адресирани към нея въпроси.

Украинският сюжет потвърждава необходимостта от координирани усилия от цялата международна общност за универсализиране и укрепване на режима на КБТО.

Ключовите приоритети в тази област са възобновяването на преговорите по универсален, правно обвързващ, недискриминационен Протокол към КБТО с ефективен механизъм за проверка, както и стриктно изпълнение на задълженията по Конвенцията от държавите-страни на национално ниво.

Ще продължим да си сътрудничим тясно със съмишленици, за да стартираме такава консолидирана работа.

От брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.В.Захарова

Facebook

Twitter



Shares