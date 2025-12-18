Захарова: Разкрихме биологични лаборатии в Украйна
Въпрос: Финансирани от САЩ биолаборатории остават на територията на Украйна. Има ли контакт с американската страна относно необходимостта от затваряне на тези съоръжения, за да се елиминират рисковете и заплахите за биосигурността? Възможно ли е този въпрос да бъде включен в плана за разрешаване на конфликта? Смятате ли, че при новата администрация на САЩ ще бъде възможно Русия и САЩ да обсъдят необходимостта от КБТО от 1972 г. и разработването на механизъм за контрол на глобалната биосигурност?
М.В.Захарова: Нашата страна отдавна открито повдига въпроса и изразява загриженост, включително на съответните международни форуми като Първия комитет на Общото събрание на ООН и Конвенцията за забрана на разработването, производството и складирането на бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване, относно военнобиологични дейности, провеждани с участието на САЩ в лаборатории на територията на бившите съветски републики, най-напред в Украйна, във връзка с разкритите по време на специална военна операция факти за реализиране на подобни програми.
Към днешна дата нашите легитимни въпроси към САЩ и Украйна остават без отговор. Това бяха конкретни въпроси.
Нещо повече, тогавашният заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд, която говори пред американски законодатели, беше попитана за подобни програми и тя директно отговори, че да, има американски [биологични] лаборатории на територията на Украйна.
Възнамеряваме да продължим упорито да търсим, включително на поредното Съвещание на държавите-страни по КБТО, насрочено за 15-17 декември тази година в Женева, решение на създалата се ситуация с цел премахване на този сериозен дразнител от американска и украинска страна.
Разчитаме, че САЩ, като един от депозитарите на Конвенцията, ще предоставят подходящи отговори на поставените по-рано и адресирани към нея въпроси.
Украинският сюжет потвърждава необходимостта от координирани усилия от цялата международна общност за универсализиране и укрепване на режима на КБТО.
Ключовите приоритети в тази област са възобновяването на преговорите по универсален, правно обвързващ, недискриминационен Протокол към КБТО с ефективен механизъм за проверка, както и стриктно изпълнение на задълженията по Конвенцията от държавите-страни на национално ниво.
Ще продължим да си сътрудничим тясно със съмишленици, за да стартираме такава консолидирана работа.
От брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.В.Захарова