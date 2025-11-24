Отговор на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова на въпрос на медиите относно „срещата на върха по храните“ в Киев

Въпрос: На 19 ноември в Киев се проведе четвъртата така наречена международна „среща на върха по храните“. Как бихте могли да коментирате резултатите от нея?

М.Захарова: Наистина, на 19 ноември в Киев се проведе още едно, четвърто по ред, събитие с международно участие за продоволствена сигурност, което организаторите наричат среща на върха.

В действителност, тя не достига това ниво и, честно казано, има само много странично отношение към заявената тема. Такива „събирания“ бяха замислени от режима на Зеленски и неговите западни куратори, за да представят Украйна като „световна житница“ и „кърмачка“ за нуждаещите се страни в Азия, Африка и Близкия Изток, обвинявайки Русия в провокиране на заплахи от глад.

На подобни „срещи на върха“ никога не са вземани решения, насочени към подобряване на глобалната продоволствена сигурност. Това е чисто пропаганден формат с антируски подтекст.

Този път Киев използва събитието и за да обяви гръмогласно трансформацията на увяхващата инициатива „Зърно от Украйна“, която служеше предимно за пълнене на европейските хамбари и джобовете на корумпираните киевски чиновници, в по-„широка програма“ „Храна от Украйна“. В същото време отново бяха повторени наративи за недопустимостта на използването на глада като метод за водене на война, както и за въздействието на военните действия, политическия натиск или икономическите манипулации върху световната продоволствена сигурност.

Реалните действия на Киев, цинично атакуващият селскостопански съоръжения близо до руската граница, и неговите европейски спонсори, които систематично подкопават руските доставки, включително хуманитарна помощ, селскостопански продукти и торове, демонстрират именно липсата им на истински интерес да помагат на нуждаещите се страни.

Неведнъж сме обръщали внимание на пълния провал на опитите да се прехвърли отговорността за скока на цените на храните на международните пазари в началото на 2022 г. върху нашата страна. Няма да е излишно да се припомнят и необмислените действия на западните страни през последните години във финансовата, икономическата и енергийната сфера, включително известната спирала от санкции, които доведоха до прекъсвания в доставките на зърно и торове, недостига им, подхранването на инфлацията в нуждаещите се страни.

Украинските „милостини“ не са в състояние да допринесат съществено за решаването на проблема с продоволствената сигурност, което изисква цялостен подход, включително прекратяване на незаконните едностранни санкции и подкрепа на икономиките на развиващите се страни за постигане на продоволствена самодостатъчност.

Псевдосрещите на върха, провеждани в Киев, не са нищо повече от политическо прикритие за поредните корупционни схеми на режима на Зеленски.

