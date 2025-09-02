Предприемат се жалки опити да се придаде вид на законност на плановете за конфискацията им и след това да се използват за подкрепа на киевския режим.

За тази цел се измислят псевдоправни конструкции, които предвиждат използването на приходи от реинвестиране на така наречените „замразени“ средства или принудителното им прехвърляне към различни целеви фондове.

Основната част от активите е блокирана на територията на Европейския съюз, който буквално се превърна в главен спонсор на киевския режим с неговите безчинства и терористични актове.

Прави впечатление, че само през 2025 г. Европейският съюз вече е превел 8 милиарда евро на Киев за сметка на бъдещи приходи от използването на руски средства, а до края на годината се планира да бъдат преведени още 10 милиарда евро.

Тази печалба се разглежда и като източник за връщане на заеми в размер на 50 милиарда долара, предварително одобрени на Украйна от страните от Г-7. По този начин незаконното използване на активи се представя под прикритието на някаква благотворителност.

Всякакви действия с руски златни и валутни резерви без съгласието на Руската Федерация са незаконни.

Блокирането на активите на Банката на Русия, както и стъпките, насочени към тяхното изземване, грубо нарушават общопризнатите принципи за равенство на държавите и имунитета на държавната собственост. Тези действия противоречат на нормите на Устава на ООН и разпоредбите на Конвенцията за юрисдикционния имунитет на държавите и тяхната собственост от 2004 г., която обособява имуществото на централните банки като специална категория, не подлежаща на събиране. Президентът на Русия даде ясно описание на опитите за експроприиране на руски активи, наричайки ги грабеж <…>

Ние разглеждаме тези стъпки като ескалация на икономическа агресия и елемент от хибридна война, разгърната срещу Русия.

Очевидно е, че тези мерки не са способни да решат системните проблеми на западните икономики, които са изправени пред стагнация в резултат на разгърнатата от тях незаконна, нелегитимна санкционна война. Стремежът да се използват руски активи за финансиране на Украйна демонстрира пренебрегване на фундаментални международни задължения.

Подобни незаконни действия с държавни активи създават опасен прецедент за световната финансова система, подкопавайки доверието в западните юрисдикции и основните принципи на защита на собствеността.

Рискът от загуба на средствата, вложени в тях, ще доведе до факта, че повечето страни, особено страните от Глобалния Юг и Изток, окончателно ще загубят доверие в западната финансова система. А последствията ще имат разрушителен ефект върху западната финансова система, включително мащабен отлив на капитали и изостряне на бюджетните дефицити.

В същото време подобни процеси ускоряват отклонението от така наречения „световен ред, основан на правила“ и формирането на многополярна архитектура на международните отношения, основана на истинско суверенно равенство и зачитане на международното право.

Запазваме си правото да предприемем необходимите контрамерки в пълно съответствие с нормите на международното право. Ответните действия ще се извършват на принципа на реципрочност.

От брифинга на Мария Захарова

