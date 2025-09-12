Захарова: От 17 до 21 септември в Нижни Новгород е планирано да се проведе среща на Световния младежки фестивал

Концепцията на събитието е „Русия затопля“.

Целта е да се изградят връзки между млади и активни хора от цялата планета. Заедно им предстои да изградят бъдещето – справедлив многополюсен свят, основан на сътрудничество и намиране на баланс на интересите.

В срещата ще участват 2000 млади лидери в различни области (медии, предприемачество, публична администрация, образование и наука, спорт, дигитализация и ИТ), включително около 1000 души – граждани на чужди държави от 120 страни.

Участниците ще могат да развият комуникативните си умения по време на майсторски класове, да представят своите проекти, да посетят медийна работилница и да се научат как да създават контент, да се изпробват в екстремни спортове и много други.

Много се надявам, че освен цялата заявена програма, гостите и участниците в това събитие ще намерят време да се запознаят с историята на Нижни Новгород. Тя до голяма степен отразява многообразието на нашата култура и е най-яркият „напречен разрез“ на нашата история: известните занаяти са едни от най-обичаните не само у нас, но и в света. Те са възникнали на тази земя, така че мисля, че ще бъде интересно.

Организатор на събитието е Федералната агенция по младежки въпроси, съорганизатор е Правителството на Нижегородска област.

В рамките на срещата за 50 чуждестранни участници в направление „Медии“ ще бъде реализиран уникален образователен курс от АНО „Дирекция на Световния младежки фестивал“ съвместно с АНО „Работилница за нови медии“.

Целта на този курс е да се формира постоянна общност за обучение, обмен на опит, както и производство и популяризиране на контента за Русия за чуждестранна младежка аудитория.

(от брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова)

