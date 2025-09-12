петък, септември 12, 2025
Последни:
Общество

Захарова: От 17 до 21 септември в Нижни Новгород е планирано да се проведе среща на Световния младежки фестивал

Редактор

Концепцията на събитието е „Русия затопля“.

Целта е да се изградят връзки между млади и активни хора от цялата планета. Заедно им предстои да изградят бъдещето – справедлив многополюсен свят, основан на сътрудничество и намиране на баланс на интересите.

🌏 В срещата ще участват 2000 млади лидери в различни области (медии, предприемачество, публична администрация, образование и наука, спорт, дигитализация и ИТ), включително около 1000 души – граждани на чужди държави от 120 страни.

Участниците ще могат да развият комуникативните си умения по време на майсторски класове, да представят своите проекти, да посетят медийна работилница и да се научат как да създават контент, да се изпробват в екстремни спортове и много други.

Много се надявам, че освен цялата заявена програма, гостите и участниците в това събитие ще намерят време да се запознаят с историята на Нижни Новгород. Тя до голяма степен отразява многообразието на нашата култура и е най-яркият „напречен разрез“ на нашата история: известните занаяти са едни от най-обичаните не само у нас, но и в света. Те са възникнали на тази земя, така че мисля, че ще бъде интересно.

Организатор на събитието е Федералната агенция по младежки въпроси, съорганизатор е Правителството на Нижегородска област.

🎓 В рамките на срещата за 50 чуждестранни участници в направление „Медии“ ще бъде реализиран уникален образователен курс от АНО „Дирекция на Световния младежки фестивал“ съвместно с АНО „Работилница за нови медии“.

Целта на този курс е да се формира постоянна общност за обучение, обмен на опит, както и производство и популяризиране на контента за Русия за чуждестранна младежка аудитория.

(от брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова)

Интересно от мрежата

Вижте още

Любовните авантюри на великите руски писатели

Редактор

В Русия създадоха свръхзвуков космически кораб

Редактор

Как би минала годината ти в руската казарма?

Редактор

Pin It on Pinterest