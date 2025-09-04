Отговор на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова на медиен въпрос във връзка с публикации за дейността на биолаборатории на територията на Украйна

Въпрос: Как бихте коментирали появилата се в медиите информация, че 36 биолаборатории на САЩ в Украйна са тествали лекарства върху хора?

М.Захарова: Неведнъж сме обръщали внимание на международната общност върху опасните неконтролирани военнобиологични дейности на САЩ извън националната територия, включително в Украйна. По-специално, изтъквахме фактите за изпълнението на военнобиологичните програми на Пентагона на украинска територия в нарушение на Конвенцията за забрана на биологичните и токсичните оръжия (КБТО), които бяха разкрити в резултат на специална военна операция, някои аспекти от която бяха широко разгласени по време на брифинги на Министерството на отбраната на Русия.

Фундаментален принос за разобличаването на тази дейност направи окончателният доклад на парламентарната комисия, разследваща обстоятелствата около създаването на биологични лаборатории в Украйна от американски специалисти. При подготовката на доклада парламентарната комисия проучи целия наличен набор от източници, свързани с биологичните програми на САЩ на украинска територия, включително документи, иззети по време на специална военна операция, и интервюира множество свидетели с информация относно дейността на Пентагона и свързаните с него структури в украински биологични лаборатории.

Както е известно, Русия инициира консултативно съвещание по член V от КБТО (Женева, 5-9 септември 2022 г.), както и обсъждане на тази тема в Съвета за сигурност на ООН на 27 октомври и 2 ноември 2022 г., и по време на Деветата конференция за преглед на КБТО (Женева, 28 ноември – 16 декември 2022 г.). В отговор чухме неразбираеми извинения и обвинения в „дезинформация“.

Отбелязваме, че след дълго време, въпреки липсата на ясна реакция от американските власти, нашите въпроси бяха чути от американската експертна общност, която вече започна да проявява активен интерес към тази тема.

